Vårprogrammet för Vara konserthus

JANUARI 4-6 Från Pärleport till Rock'n’roll 15 Nyårskonserten 2019 16 Lasse Stefanz 18 Up & Coming 19 Per Fritzell 20 Tjena moss, Sivan! 27 Vägus

FEBRUARI 2 Musen och äpplet (fr. 2 år), 2 Vattenmannen och Speed (fr. 5 år), 2 Jack Vreeswijk, Ebba Forslund och Ångmaskinen, 5 Boleronow that we are not too old yet, 7 Upprorets poet, 8 Kalle Moraeus & Hej Kalle, 10 Västerås Sinfonietta, Cornelia Beskow & Musica Vitae, 12 Aldrig ensam, 13 Du är min tekopp, 14 Özz Nûjen och Måns Möller, 15 Simon med vänner, 20 Charlotte Perrelli, 21 Clara Henry, 22 Avishai Cohen möter Bohuslän Big Band, 23 Seinabo Sey, 24 Mr. Morfar, 28 Chopin – En föreställning

MARS 1 Solala, 2 Klä av och klä på (fr. 2 år), 2 Jecko och Jessie (fr. 3 år), 3 Anders Jansson, 5 Kvinnan i svart, 6 That´s All Right, 7 Jukebox, 8 En hyllningskonsert till kvinnan, 9 Gävle Symfoniorkester och Terés Löf, 10 Peter Danielson, 12 I mellan, 13 Camerata Nordica & Philippe Graffin, 14 Tomas Andersson Wij, 15 Arvingarna 30 år, 16 Thomas Di Leva tolkar David Bowie, 17 Lizz Wright, 19 Fireworks!, 22 En alldeles särskild dag, 23 Dubbel trubbel, 24 Caroline Wennergren, 25 Scottish Ensemble & Andersson Dance, 27 Från Broadway till Duvemåla, 28 Titiyo, 29 Flamingokvintetten, 30 The Real Group

APRIL 2 Vem är Vara?, 5 Bobo Stenson Trio, 6 Ticken tocken takk (fr. 2 år), 6 Kom, sjung och dansa med Ayla (fr. 4 år), 6 Robin Paulsson och Johanna Nordström, 8 Konstkväll med Bo Knutsson, 9 Mönster Outside, 10 Backbone, 11 Solala, 12 Drottningholms Barockensemble & Stina Ekblad, 13 Andreas Jonsson och Wermland Big Band med Louise Hoffsten, 14 Bröderna Norberg, 15 Nya Alice Babs - Mamma och Idol, 16 Nya Alice Babs - Mamma och Idol, 18 An Evening With Elvis’ Friends And Original Musicians, 24 David Batra, 25 The Summer Of Love, 27 LOLA, 29 Dansens dag.

MAJ 2 Din Jävla Fegis, 4 Magnus Carlsson, 5 Kalas hos Maja Gräddnos (fr. 3 år), 8 Rigmor Gustafsson, 10 Göteborgs Symfoniker, 11 Rickard Söderberg, 16 Simon med vänner, 18 Torsson, 25 Nordic Clarinet Trio.