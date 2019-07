Upptaget dygn för poliserna under stora cruisingen

Alla de tusentals besökarna på cruisingen har hållit polisen upptagna under lördagen och Lidköpingspolisen har hanterat flera ärenden under det gångna dygnet. På grund av det kraftiga regnet under gårdagskvällen menar polisen dock att det har varit en ganska lugn natt.