Fredagen den 30 juni inleds helgen med Hjulkul och minidisco i Badhusparken för alla barn. Kvällen startar sedan med traditionsenlig After work, som i år gästas av färgstarka Babsan. Tillsammans med Mia Isaksson Orkester leder Babsan jordgubbsquiz och sjunger allsång kryddat med extra galna upptåg och glittrande glamour.

— Vi är så glada att äntligen få hit Babsan till Vara. Hon kommer att sprida glitter och glamour under årets After work där hon leder jordgubbsquiz och sjunger allsång, säger Jonas Lundin, projektledare för Nya Jordgubbens dag 2017 i ett pressmeddelande.

Lördagen den 1 juli startar med Champagnefrukost på Stora torget i Vara där Magnus Carlsson underhåller och Conditori Nordpolen står för god frukost och Champagne - utan procent i bubblorna.

— Magnus Carlsson är en av de artister som turnerar mest i hela Sverige och det är väldigt roligt att en så folkkär schlagerräv inleder lördagen tillsammans med goda bakverk från Nordpolen. Det finns fortfarande biljetter att boka! säger Jonas Lundin, projektledare för Nya Jordgubbens dag 2017.

Dessutom gästas man under helgen bland annat av Kass Humor, Drifters, Just NU, Lisa Ajax, Karl Martindahl, Eva Eastwood, Doreen Månsson, STÖK och Elisa Lindström med Whole Lotta Shakin.

Nya Jordgubbens dag 2017 gästas även av artisttävlingen Stjärnskott som är Sveriges största artisttävling för barn och ungdomar upp till 16 år. Deltävlingar anordnas runt om i hela Sverige med en avslutandefinal i höst i Stockholm. Genom tävlingen har en rad kända artister blivit upptäckta, som Zara Larsson, Lisa Ajax och Erik Saade m.fl.

— Det ska bli kul att kunna erbjuda en scen för unga talanger med chansen att få upptäckas för de större scenerna i Sverige, säger Jonas Lundin, projektledare för Nya Jordgubbens dag 2017.