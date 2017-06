Den 25 augusti gästar Russ Taff, från USA, Pingstkyrkan i Falköping - detta tack vare Dan Hovskär (KD).

— Vi är väldigt glada och stolta över att lyckas få hit en världsartist. Russ är oerhört stor över hela jordklotet och har en beundransvärd röst. Många är vi som fallit för denna fantastiska artist som kan sjunga så att själar sätts i gungning, menar Dan.

Russ turnerade mycket på 80-talet och var då frekvent på besök i Norden. Han fyllde Scandinavium i Göteborg två gånger och vann fem grammys samt fler än tio Dove awards. När Dan fick höra att han hade en Sverigeturné planerad för 2017 blev han eld och lågor:

— Emellanåt försöker vi få hit någon artist av riktigt hög klass och jag har en del kontakter som brukar lösa det. Jag fick reda på att tre-fyra svenska storstäder redan var inbokade av Russ manager och höll då tummarna för att han även skulle ha tid för oss. Jag slängde ut några krokar och det visade sig löna sig, vilket kändes fantastiskt.

"En spännande kombination"

Russ repertoar består av mycket gospel och rock, men också några inslag av country. Han har ett brett register och tilltalar en bred publik runt om i världen. Under sin Sverigeturné kompas han av Smålandsbandet Folk samt låtskrivaren, pianisten och sångaren Peter Hallström - mannen bakom sånger som Sarah Dawn Finers "Kärleksvisan" och Björn Skifs "Håll mitt hjärta".

— Det blir en spännande kombination. Russ och Peter har döpt kvällen till en gospelkonsert, men de kommer även att väva in sina egna låtar under kvällen samt göra många låtar ihop. Dessutom anordnas konserten i samverkan med Erikshjälpen, vilket ger den ännu en dimension. Vi kommer nämligen att samla in pengar under kvällen för att hjälpa utsatta barn som blivit tvingade till ett liv på gatan, berättar Dan.

"Något alldeles extra"

Under vecka 25 släpptes de 500 första biljetterna och redan nu är trycket efter dem hårt.

— Det är kul, fast samtidigt inte särskilt oväntat. Vill du vara säker på att du inte missar konserten uppmanar jag dig att beställa biljetter så fort du kan. Men skulle alla gå åt riktigt snabbt så kan vi även öppna salen ytterligare för att skapa ännu fler platser, utlovar Dan.

Han anser att det är det perfekta sättet att komma igång efter semestern att närvara under konserten:

— Kvällen kommer att bli något alldeles extra och människor mår ju bra av kultur, så en bättre start än så här innan vardagen sätter igång igen är svår att hitta. Sådana här chanser växer inte på träd - därför är jag så lycklig över att kunna erbjuda en och hoppas att Falköpingsborna tar vara på den.