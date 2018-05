SM-truppen har under två träffar på Sparbanken Skaraborg förberett sig inför SM. Både genom att träffa rådgivare och mentorer för feedback och finslipning, men också teambuilding för att få ihop truppen inför SM.

Under Sm-dagarna väntar två intensiva mässdagar fyllda med besökare från hela landet. Här får företagen chans att prata med kunder och sälja sina produkter och tjänster. Samtidigt pågår tävlingarna för fullt.

Learn & Grow UF från Katedralskolan deltar i tävlingarna: Årets UF-Företag, Årets Hållbara företag samt Årets Monter.

Kaffessons UF tävlar i Årets monter.

På onsdagen kl 12.45 är det dags för Learn & Grow att gå in till Juryn för tävlingskategorin Årets UF-företag där de får 4 minuter på sig att presentera sitt företag. De fyra bästa företagen får sedan presentera på stora scenen under galamiddagen på torsdagskvällen. Prisutdelningen livesänds via Facebook.



Foto: Marianne Carlsson

- Vi är mer än taggade! Både under och efter den regionala tävlingen har vi fått mycket bra respons angående vår presentation. Eftersom vi strävar efter att alltid bli bättre har vi nu ändrat lite i presentationen bland annat genom att lägga till en film i bakgrunden som visar vilket familjärt företag vi är. Denna presentationen är ju öppen för allmänheten vilket är en skillnad från den regionala, men det ser vi inte som ett problem utan bara en rolig utmaning. Målet är ju att få stå på stora scenen, säger Alice Tell, VD för Learn & Grow UF.

