Det är dags att plocka fram hårgelén och låta polisongerna växa fritt. Sweden Rockabilly Festival är tillbaka.

Med band som The Go Getters, Foggy Mountain Rockers och Emmy Lou & the Rhythm boys på listan är arrangörerna mer än nöjda.

— Jag är så sjukt nöjd med det jag har med mig i år. Jag gillar det autentiska, har festivalgeneralen Peter Strandberg sagt till tidningen.

Tyska Foggy Mountain Rockers förväntas ge publiken något alldeles extra.

— De har en egen nisch inom rockabillyn och spelar sällan i Sverige, så det ska bli kul. Jag har arbetat i flera månader på att få hit dem, konstaterar Peter.

Dessutom är The Boppers med och bjuder på en rejäl show för att fira sina 40 år på scen.

Musikfesten hålls för sjätte året i Skaraborg och för andra året i folkparken Gröna Lund i Lerdala. Det blir en sorts förfest till Power Big Meet, som även de firar 40 år samt flyttar från Västerås till Lidköping.

Sweden Rockabilly Festival äger rum 30 juni till 1 juli och det finns plats för upp till 2500 personer per dag.

Campingen ligger i den natursköna miljön precis intill festivalen och precis som under tidigare år finns det utställare och andra nöjen på plats.

Flytten till Gröna Lund i Lerdala har även inneburit tak över dansbanan. Det krävs med andra ord mer än dåligt väder för att släcka rockglöden i år.