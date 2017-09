Båda de anhållna männen är i 25-årsåldern och de misstänks för ett rån på Norra Bergvägen i Skövde vid 02-tiden natten mellan lördag och söndag och för ett rån i Garpaparken omkring 15 minuter senare. Vid överfallet i Garpaparken blev en man knivskuren i halsen.

— Den ene mannen anhölls i onsdags och den andre i torsdags, säger Pontus Svensson, jourhavande förundersökningsledare på Skaraborgspolisen.

Båda personerna som utsattes för rånen i helgen blev av med mobiltelefon och plånbok. Efter de två rånen har en del tips kommit in till polisen. Vad det är som har gjort att just de två anhållna männen nu är misstänkta vill polisen inte närmare gå in på.

— Vi kunde höra de båda personerna som utsattes redan på natten och vi upplever att de kunde lämna bra signalement på de misstänkta, säger Pontus Svensson.

De anhållna männen beskrivs som hemmahörande i Skaraborg. Senast i helgen måste åklagare lämna in en framställning till tingsrätten om att de båda männen ska begäras häktade.