– Vi vet att vädret kan skifta fort här uppe. Just nu regnar det och det är fyra plus. Men jag tror det kommer vara vitt på backen när vi vaknar i morgon bitti, säger Henrik Sandfridsson, som tidningen fick Skypa med direkt från Åre.

Med i sändningen är även dottern Maja.

De berättar om hur väderleksförhållandena är på plats i Åre.



Foto: SMHI

SMHI har gått ut med en klass 2-varning för fjällen. Det kan bli besvärligt när stormen Jan drar in under fredagen. I stora delar av Norrland kan utsatta platser få vindstyrkor upp emot 25 meter per sekund, vilket räknas som storm.

Först natten mot lördag väntas vädret lugna ner sig.

Familjen Sandfridsson har inga planer på att ge sig upp i backarna utan räknar med att sitta inomhus, kanske kan det bli bastubad på skidanläggningen.

– Man kan känna att vinden börjar ta i och vi räknar med att det kan komma att blåsa framför allt i natt. Det blir spännande att se vad som händer, säger mamma Carola Sandfridsson.

Här kan du se Skypesändningen med Maja och Henrik Sandfridsson: