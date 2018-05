TV: Karlssons målform hjälper inte – Götene fortsatt i botten

Johan Karlsson har gjort fyra mål på de fyra inledande matcherna. Ett av dem kom när Götene IF spelade 2–2 mot IFK Tidaholm under fredagen. Detta innebär att Götene fortsatt är kvar under strecket med två inspelade poäng.

– Oavgjort är väl ett rättvist resultat, säger skyttekungen.

Se målet i artikeln.