I helgen var det tävlingar på Grevagården utanför Skövde, Krafft Young Rider Cup/Morgondagens Vinnare 2018/2019, kval 2.

Ett av de tävlande ekipagen var Felicia Lång, 15, och Third Time Lucky från Gävle Ryttarsällskap. När de gav sig ut på banan kunde pappa Per Lång inte stå still vid sidan, utan gjorde rörelser till varje hopp – som om det var han som skulle ta sig över hindren. Detta fångades på film av Ulrika Wass.

Per berättar att han alltid är likadan när dottern tävlar.

– Jag blir oerhört nervös. Inte för att hon ska ramla av, utan för att jag vill att det ska gå bra för henne. Jag vet hur glad hon blir och då blir jag också det. Alla timmar hon lägger ner i sadeln och rider sina hästar. Jag vill att hon ska få valuta för det.

Felicia har ridit sedan hon var sex år, så det har blivit många tävlingar, även utomlands. Det har hänt flera gånger att folk har kommenterat pappa Pers inlevelse.

– Nu måste jag skärpa till mig har jag tänkt någon gång, men det försvinner när hon börjar hoppa och så står man där på samma sätt igen utan att tänka på det, skrattar han.

– Det var som någon sa en gång – "att det är tur att hon inte håller på med boxning, för då hade jag inte velat sitta bredvid dig".



Foto: Ulrika Wass

Själv har Per aldrig hållit på med hästhoppning, men han har ett stort sportintresse och har svårt att sitta still även då.

– När det är hockey försöker man trycka till i sarghörnen, hehe.

Hur gick det då på tävlingen i Skövde?

– Bra, hon gick till final i morgondagens vinnare och får tävla i Scandinavium.

Räkna med att Per Lång kommer vara lika engagerad då.