När Timo Räisänen senast skrev en skiva på svenska kände han att det blev det oärligt och materialet slängdes. Men tack vare covers på Ted Gärdestads musikskatt hittade Timo rätt känsla och är nu aktuell med det egenskrivna albumet Tro, hat, stöld som är på svenska.

— Det är den mest politiska och intensiva skivan jag har gjort, Timo Räisänen i ett pressmeddelande.

Han har 7 soloalbum i bagaget och hitsinglar som Fear No Darkness Promised Child, Outcast, Sweet Marie samt framgångsrika covers som Creep, About you now och Lyckliga Gatan.

För tio år sedan tog Timo Räisänen hem P3 Gulds Guldmicken och han är fortsatt en uppskattad liveartist. Den 12 oktober startar hans höstturné och första spelningen är på Vara konserthus.