Att Music Center School byter namn och huvudman har varit känt ett tag.

På fredagen firades det hela med en invigning som hette duga.

Av 340 inbjudna gäster dök, enligt skolans ägare Kristian Wejshag, cirka 300 upp på gården på förmiddagen. Där var förutom skolans elever och föräldrar bland andra politiker, tjänstemän, affärspartners och elever från friskolan Metis.

Här vankades hamburgare och dricka. Så småningom också underhållning.

Prick klockan elva sparkades invigningen, helt programenligt, igång.

Först ut på scen var elever i årskurs ett som sjöng "We built this city" under ledning av läraren Charlotte Leden.

Sedan var det Hugo Ljungkvists tur att inta scenen. Han går också i årskurs ett och han spelade och sjöng egenkomponerade "Då vet jag att jag mår bra".

Klasskamraten Serina Edvinsson tog över efter honom och sjöng sin egen låt "Can´t stop dancing".

Att publiken gillade vad de hörde och såg gick inte att ta miste på. Det gungades, stampades och dansades lite varstans på bakgården.

Sedan var det Kristian Wejshags tur att ta till orda.

— Det är en mycket speciell dag det här för mig, för det är inte var dag man får inviga ett nytt gymnasium. Många frågar sig kanske "vems skola är det vi inviger egentligen? Det är den där Kristians", kanske vissa svarar, säger han först.

— Men det är inte mitt gymnasium. Det hör till våra elever. Det hör till våra lärare. Och inte minst till Skara, betonar han.

Wejshag säger också att han är extra stolt över att få inviga skolan just i Skara och så berättar han hur han för cirka 18 år sedan gick till rektorn på Katedralskolan och förklarade att Skara borde ha ett musikgymnasium.

— Skövde har det, tillade jag också.

Och så blev det.

— Jag väljer att tacka alla för att vi är här i dag. Ändå vill jag tacka två personer extra mycket. Och det är lärarna Stefan Jonsson och Bengan Andersson som står här vid sidan om mig.

Sedan förrättade han den formella invigningen genom att utropa ett fyrfaldigt leve.

Och de 300 gästerna tog i ordentligt när de hurrade och sedan släppte applåderna loss.

Hur kommer eleverna märka av att skolan har ny huvudman?

— Vi har varit extremt nog med att informera både elever och föräldrar i den här processen. I vardagen kommer eleverna kanske inte märka av så mycket. Men eleverna i årskurs två och tre, som läser delar av utbildningen på Katedral, kommer ju märka av det eftersom eleverna som börjar här i höst läser alla ämnen i Olinsgymnasiets lokaler.

Wejshag avslöjar samtidigt att skolan kommer att utökas.

— Vi är i slutfasen av en process som kommer innebära att vi också startar ett fordonsprogram på gymnasiesärskolan med fyra platser per årskull. Bland annat för att Skaraborg saknar ett program med den inriktningen i dag.

Programmet beräknas starta höstterminen 2018.