Under torsdagen petade Skövde HF Magnus Frisk och Andreas Larsson kommer in under kvalet.

Det stormar ordentligt kring klubben just nu. Mitt i allt detta lyckas man behålla en av sina nyckelspelare till nästa säsong, mittsexan Elisabeth Collado, som ryktades att följa med Frisk till Skara HF.

"Elizabeth kom till Skövde HF inför denna säsong och är den i laget som efter grundserien har högst MEP. En väldigt viktig spelare för Skövde HF's framtid, som med sin höga lägstanivå och sin effektivitet framför målet (76% mål/skott) kommer bidra med mycket till laget kommande säsong.", skriver Skövde HF i sociala medier.

Norskan blir den femte spelaren att skriva på förlängning på lika många dagar. Sedan tidigare har Nora Jakobsson van Stam, Josefine Tempsch, Sofia Berggren och Rebecka Otter nykontrakterats.