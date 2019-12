Som du kanske har läst tidigare kommer din lokaltidning från och med februari nästa år att vara en del av Hall Medias nya tidning där du, utöver den journalistik som du är van vid att få, också kommer att få ta del av nyheter från övriga delar av Skaraborg.

Den tidning du får i dag är ett smakprov på den nya tidningen och anledningen till att vi väljer att ge dig en försmak på den i dag är att vi vill att du själv ska se att en tidning med innehåll från ett större geografiskt område kan ge dig ännu mer journalistik så att du vet vad du fortsätter prenumerera på. Berättelser, granskningar, nyheter – allt det som bär upp lokaljournalistiken och som ger dig kunskap och perspektiv på samhället och vardagen.

Vi kommer inte att överge din kommun genom att vi gör en ny tidning, och du kommer även fortsättningsvis att hitta dina lokala nyheter digitalt i din app, på sajterna och i den nya d-tidningen som vi lanserar under början av 2020. Där finns Falköpings Tidning, Skaraborgs Läns Tidning och Västgöta Bladet kvar. Men för dig som läser papperstidningen kommer all den läsningen att samlas under ett varumärke – som ett smörgåsbord där du fortfarande kan välja det gottaste. Är det din hemort, eller orten där du jobbar, som intresserar dig mest, eller är du mer intresserad av sport eller kultur – ja, då kan du bläddra dig fram till det. Och förhoppningsvis längs vägen fastna i artiklar som du tidigare inte fick ta del av som papperstidningsläsare, eller inte visste att du var intresserad av.

Just det tycker jag personligen är en av finesserna med en tidning – papper eller e-tidning – att jag genom att bläddra från första till sista sidan får veta så mycket som jag inte hade en aning om att jag ville eller behövde veta. Och jag blir underhållen, överraskad och lite kunnigare längs vägen, av korsord, sudoku, porträtt, analyser eller krönikor som väcker nya tankar.

Dagens tidning ser inte ut exakt som den nya tidningen kommer att se ut nästa år, vi jobbar med att förfina layouten och renodla innehållet. Mycket av det arbetet har vi redan gjort i våra tidningar i Skaraborg. I höstas slutade vi exempelvis att editionera sportsidorna och du har sedan ett par månader all den sport som vi gör i din tidning. Samma förändring kommer nu att ske med nyhetssidorna. Du kommer att få ännu mer läsning – nyheter och reportage från din kommun, från länet och från resten av världen.

Planeringen av din nya tidning har hållit på hela hösten och kommer att fortsätta framöver – med din hjälp.

Under arbetet med den nya tidningen har vi stött på många frågor, förstås, från stort till smått. Och även insett att det som man kan tro är små frågor, kan vara väldigt stora frågor – eller frågor som är svåra att lösa. En sådan knäckfråga är korsorden, som vi både genom egen erfarenhet och vittnesmål från kollegor i branschen över hela landet, vet är ett innehåll som engagerar väldigt mycket. Ve den tidningsmakare som tar bort ett korsord eller byter ut det. I din tidning har vi under hösten förändrat våra korsord lite, på grund av att många av er läsare numera löser dem digitalt i e-tidningen eller på sajten. Jag lovar att jag sällan under mina 25 år i branschen har haft så mycket läsarkontakt som nu, angående korsorden. De är, liksom tidningen, en vän att lita på och när sådana förändras, ja det vet ni, då skakar ens grundvalar lite. Vi vill gärna skaka om lite, det är vi inte rädda för, men vi vill inte att du ska känna att du förlorar en god vän – vi vill bara göra den ännu bättre.

Det engagemang som ni läsare har är värt mycket för oss och för vår relation till er. Därför vill vi också att du ska vara med och forma vår nya tidning genom att ge oss feedback på den tidning du i dag har i din hand. Ring eller mejla och säg vad du tycker – dina åsikter är guld värda.

Mejl:

marie.flyckt@hallmedia.se

feedback@hallmedia.se

Telefon:

036 30 40 85