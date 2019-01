Under högtidliga former skrev idag arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, Försvarsmaktens logistikchef, brigadgeneral Michael Nilsson och överste Patric Hjorth, chef för Trängregementet, under handlingarna.

– Det får bara finnas en chef. När vi har skrivit under det här, så har chefskapet över Trängregementet överflyttats från logistikchefen till arméchefen, medan chefen för regementet är densamma, sa arméchefen, Karl Engelbrektsson, innan man skrev under.

Det hela skedde under närvaro av ett stort antal kollegor i Götasalen på regementet och när pennorna lagts ner och brigadgeneral Michael Nilsson överlämnat en plakett till regementschefen, Patric Hjorth, summerade arméchefen:

– Nu tillhör Trängregementet armén.

Sedan 2007 har Trängregementet varit en resurs för hela hela Försvarsmakten, men nu ska man fokusera på att stärka brigadens förband.

Vad kommer det här att innebära för Trängregementet?

– Det kommer framförallt att innebära en tydlighet i verksamheten när vi ånyo går in i armén efter att ha varit i försvarslogistiken en tid. Allt hänger samman med den fortsatta utvecklingen av Försvarsmakten, säger Patric Hjort.

– I konceptet tre plus två plus ett - tre brigader, två brigadstridsgrupper och en divisionsledning behövs logistik i samtliga funktioner. Eftersom vi är det enda trängregementet kommer vår tillväxt att vara helt nödvändig för arméns fortsatta tillväxt.

Patric Hjort menar att förbandet måste öka antalet rekryter för att kunna försörja en växande krigsorganisation.

– Vi skulle behöva komma upp i ett antal på runt 350-400 rekryter, mot ungefär 250 under 2018. Dock kommer vi inte att nå det målet under de kommande två åren då vi ska sätta upp styrkorna Mali 11 och Mali 12, vilket drar resurser ur förbandet.

Kommer Trängregementet att få nytt namn nu?

– Till vardags kallas vi ju ofta för T2, kanske blir det Trängregementet T2, eller kanske det gamla namnet Göta Trängregemente. Vi får se vad arméchefen kommer fram till.

Fram tills nu har Trängregementet skött logistiken åt Armén, Marinen och Flygvapnet.

– Det kommer vi att göra även i den närmsta framtiden. En sådan här förändring går inte över en natt.

– Däremot kommer det att ställas större krav på alla försvarsgrenar att fortsätta sin utveckling inom logistiken. Och här ser vi ett tillväxtbehov inom både Flygvapnet, Marinen och Armén, säger Patric Hjort.