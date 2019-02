Under tisdagsmorgonen gick SMHI ut med risk för gräsbränder i Skaraborg. SMHI går dock inte ut med några rekommendationer eller förbud för tillfället, men säger att försiktighet vid användning av eld är viktigt.

Risken gäller östra delarna av Skaraborg och stor delar av östra Götaland. Om brandrisken stannar kvar veckan ut går inte att svara på för tillfället. Luftfuktigheten är den främsta parametern SMHI mäter just nu för eventuell brandrisk och det mäts flera gånger per dag. Det är eftermiddagens mätning som ger svar om brandrisken även kommer fortlöpa under morgondagen.

Anledningen till att det främst är de östra delarna av Götaland som har en utfärdad risk för brand är den mer västlig komponent på vinden som torkar ut de östra delarna snabbare.

Redan förra veckan satte SMHI ut en brandrisk på grund av torkan vi har nu under den tidiga våren.

Linnéa Bergling