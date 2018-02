Demokratitorg kallas ett slags möten mellan gymnasieungdomar och politiker inom Västra Götalandsregionen. Det har skett under tio års tid och förra våren hölls det bland annat på Ållebergsgymnasiet i Falköping och Rudbecksgymnasiet i Tidaholm.

Enligt en sammanställning över mötena som gjordes 2017 har det hållits 146 Demokratitorg på 78 skolor på de tio åren.

I höstas genomfördes inga Demokratitorg och det ska heller inte göras under valåret 2018. Under detta viloläge har regionen nu beslutat att utvärdera Demokratitorgen inför en eventuell fortsättning under 2019 och framåt.

Det är regionstyrelsen som har beslutat om att göra denna utvärdering.