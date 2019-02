Ynglingen har också försökt förmå 13-åringen att utföra sexuell posering genom att fråga flickan om hon kunde skicka bilder på sina bröst och sitt underliv. Det hände vid flera tillfällen under perioden den 21 oktober 2017 och 31 augusti 2018.

Nu åtalas han för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Den 31 augusti 2018 befann de sig på samma ställe och 19-åringen också i en soffa under en filt. Han har då fört sin hand uppför 13-åringens lår och tagit tag i hennes hand och dragit in den under filten, 13 åringen kände då naken hud.

Nu åtalas han för sexuellt övergrepp mot barn.

Mellan den 1 mars och 21 oktober 2018 skickat ett 20-tal bilder och videos med sexuellt innehåll till 13-åringen.

Därför åtalas han för ytterligare ett fall av sexuellt ofredande.