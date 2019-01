Tillstånd saknas för årets cruising

Just nu har inte Labbås Cruisers länsstyrelsens tillstånd att arrangera traditionell cruising i centrala Tidaholm den 4 maj 2019.

Orsaken är att ansökan kom in för sent.

– De har ändrat rutiner som vi inte visste om, säger nye ordföranden Mikael Lundquist.