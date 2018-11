Lördagskvällen går i bluesens tecken i Skövde. Tidaholms bluesförening Dusty Road Blues arrangerar bluesfestival i Frejasalen i Kulturhuset.

De sex olika bluesbanden spelar cirka 45 minuter var.

Banden som medverkar är Sven B Good and the Blues Stompers, Eva & The Blue Boys, Royal Blues Band, Blue Mary Blues Band, Hometown Mojos och Carl and the foolin Jukes.