När internationella juryn sagt sitt låt The Mamas på andra plats och Dotter med ”Bulletproof” på delat förstaplats med 65 poäng var. När sedan de sista poängen från svenska folket skulle delas ut så stod det just mellan Dotter och The Mamas – och det blev The Mamas som tog hem förstaplatsen och sångfågeln.

I fjol backade The Mamas upp John Lundvik på låten ”Too late for love” i Israel. Den låten kom på femteplats.

Eurovision Song Contest avgörs i Rotterdam i Nederländerna i maj. Semifinal 1 och 2 är planerade till 12 respektive 14 maj, och finalen är den 15 maj.

Fotnot: Texten uppdateras

Fakta: Hela startfältet i finalen 1. Victor Crone med Troubled Waters. Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Benjamin Jennebo, Victor .. Fakta: Hela startfältet i finalen 1. Victor Crone med Troubled Waters. Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Benjamin Jennebo, Victor Crone. 2. Paul Rey med Talking in My Sleep. Låtskrivare: Paul Rey, Lukas Hällgren, Alexander Standal Pavelich. 3. The Mamas med Move. Låtskrivare: Melanie Wehbe, Patrik Jean, Herman Gardarfve. 4. Mohombi med Winners. Låtskrivare: Jimmy Jansson, Mohombi, Palle Hammarlund. 5. Hanna Ferm med Brave. Låtskrivare: David Kjellstrand, Jimmy Jansson, Laurell Barker. 6. Mendez feat. Alvaro Estrella med Vamos Amigos. Låtskrivare: Palle Hammarlund, Jimmy Jansson, Jakke Erixson, Leo Mendez. 7. Dotter med Bulletproof. Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Johanna Jansson (Dotter), Erik Dahlqvist 8. Robin Bengtsson med Take A Chance. Låtskrivare: Jimmy Jansson, Karl-Frederik Reichhardt, Marcus Winther-John. 9. Mariette med Shout It Out. Låtskrivare: Thomas G:son, Cassandra Ströberg, Alex Shield, Mariette Hansson. 10. Felix Sandman med Boys With Emotions. Låtskrivare: Tony Ferrari, Parker James, Peter Thomas, Philip Bentley, Nicki Adamsson, Felix Sandman. 11. Anna Bergendahl med Kingdom Come. Låtskrivare: Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm, Anna Bergendahl. 12. Anis Don Demina med Vem e som oss. Låtskrivare: Anderz Wrethov, Johanna Elkesdotter Wrethov, Anis Don Demina, Robin Svensk.