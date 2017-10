På den nya singel visar låtskrivaren Filip Rapp (gitarr, sång) en mer singer-songwriter inspirerad sida av sitt hantverk. Ett sound som vi tidigare främst lärt känna genom gruppens omisskännliga, 70tals-rock.

Den nya singeln är en intressant, musikalisk utflykt för ett band som tycks fortsättaatt ha viljan att utvecklas med varje ny release. Under det senaste året har The Gloria Story främst turnerat som en akustisk trio, något som definitivt influerat inriktningen på ”Does Your Heart Feel At Home”, även om det fortfarande är elgitarrerna som är drivande i soundet.

Den nya låten firas med releaseparty och livespelning på Sällskapet i Skövde den 2:a december då låtens musikvideo också kommer att premiärvisas. Veckan därefter vidtar en unpluggedturné i Storbritannien. Den pågår i december 2017 och januari 2018 tillsammans med The Quireboys.

The Gloria Storys ”Does Your Heart Feel At Home” släpps den 1 december.