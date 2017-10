Han har under perioder missbrukat amfetamin och bensodiazepiner, dessutom har mannen hamnat i kriminalitet. Han har också medicinerat för adhd och har varit intagen för vård, men behandlingen har inte hjälpt.

När 44-åringen saknat bostad har han ibland fått löfte att bo hos föräldrarna, men det har många gånger slutat i bråk. När det inte varit möjligt att bo där har han övernattat i ett uterum hos mammans väninna.

Den 24 oktober 2016 hamnade han i ett gräl med sin mor. Han hotade henne och slängde en telefon i golvet, samtidigt som sonen sa att han skulle strimla henne. Mamman blev rädd att han verkligen skulle skada henne eftersom han var påverkad och sökte då skydd hos en granne.

Tog stryptag

Den 15 augusti hamnade sonen i bråk med sin far när denne frågade vad han gjort med en surfplatta och telefon som han lånat. Under diskussionen ska 44-åringen tagit strypgrepp på sin far.

Den 26 augusti sov han i väninnans uterum och hon ringde då och sa att det låg kläder i hela hennes trädgård. Mannen hade slitit upp den ur några väskor när han letade efter mediciner.

Mamman åkte då dit och när hon kom fram mötte hon en mycket upprörd son.

Han ska ha tagit tag i moderns armar, sparkat henne på benen och slutligen puttat omkull henne. Enligt mamman ska han sedan ha knuffat omkull henne och spottat på henne.

Rätten anser dock att det sistnämnda inte är helt klarlagt eftersom väninnan inte sett den delen av händelseförloppet.

Väninnan ringde igen

Den 28 augusti ringde väninnan gen och när modern kom dit tog han tag i henne, slog modern i ansiktet samtidigt som han höll fast henne med ett stryptag.

Den 30 augusti är det dags igen.

Trots kontaktförbud vill 44-åringen ta sig in i familjens hus. Mamman vaknar av att hon hör sonen skrika utanför, samtidigt som han sparkade ut rutor.

Mannen skrek att fadern skulle komma ner så att han kunde slå ihjäl honom. Han är övertygad om att han inte levt om han öppnat dörren.

Under en period var mannen intagen på psykavdelningen på Borås lasarett och ville röka. När det inte var möjligt att gå ut eftersom 44-åringen var rymningsbenägen hamnade han i diskussion med en sköterska.

Under grälet tog han strypgrepp på sköterskan och höll tummen mot halsen och tryckte till, det slutade först när en annan person knuffade honom åt sidan.

Saknar minnesbilder

Mannen själv har under rättegången sagt att han saknar närmare minnesbild av händelserna på grund av missbruk av droger. Mannen är dessutom dömd flera gånger tidigare för narkotika- och våldsbrott, han saknar dessutom bostad och har tidigare misskött sina skyddstillsyner.

Därför döms 44-åringen nu för misshandel, olaga hot, skadegörelse, våld mot tjänsteman, överträdelse av kontaktförbud och ringa misshandel till fängelse i fem månader. Rätten hoppas också att han under den perioden kan komma tillrätta med sina missbruksproblem.