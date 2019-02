SJ:s tidskrift Kupé var först med att berätta om Viktor och Magdalena och hur deras romans började. Båda pendlade till Skövde. Magdalena från Göteborg till sitt jobb som miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg och Viktor Johnsson från Alingsås till arbetet som officer på Skaraborgs regemente i Skövde.

De hade sett varandra förut, så som pendlare lär sig att känna igen varandra efter ett tag. Nya människor dyker upp, man ser dem ett tag och sedan kan de plötsligt vara försvunna igen, kanske på grund av ett nytt arbete på annan ort.

Det var faktiskt precis vad Magdalena var på väg till, tidigt under hösten 2015. Hon hade inte många veckor kvar av pendling till Skövde innan hon skulle börja på sitt nya jobb i Alingsås. Men under dessa veckor hände något som skulle förändra både Magdalenas och Viktors liv.

Magdalena stod på perrongen i Skövde och väntade på tåget hem mot Göteborg när det kom ett utrop i högtalarna. Det var fel på spåren och tåget skulle ersättas av buss. Viktor, som stod en bit bort, hörde inte riktigt varifrån bussen skulle gå, så han gick fram till Magdalena och frågade. Han minns att han hade noterat Magdalena tidigare och tyckt att hon var så vacker.

De tog sällskap till bussen och samtalet fortsatte.

– Han var trevlig. Vi satt bredvid varandra på bussen och pratade hela vägen hem, berättar Magdalena.

Annons

Magdalena och Viktor fortsatte sina samtal under resorna till och från Skövde. Trots de långa samtalen visste de inte varandras namn. Inte förrän på Magdalenas allra sista dag som Skövdependlare. Då blev de vänner på Facebook.

Men egentligen skulle de inte ens ha suttit på samma tåg den där sista pendlingsdagen.

– Det var av en händelse. Ditt tåg gick sönder, minns Viktor och vänder sig mot Magdalena.

Magdalena fick därför ta samma tåg som Viktor och de började prata, som vanligt.

– Vi hade inte träffats fler gånger under pendlingen annars, säger Viktor.

Magdalena började arbeta i Alingsås, Viktors hemstad, och nu kunde han ju få kontakt med henne via Facebook. Han frågade om hon ville gå den årliga ljuspromenaden i Alingsås tillsammans med honom: Lights in Alingsås. Det ville hon gärna och därifrån började relationen snabbt växa. I november började Magdalena bo över hos Viktor och hans två barn, för att några månader senare flytta in permanent.

Den 23 september 2016, exakt ett år efter det att de hade börjat prata första gången, friade Viktor till Magdalena. Det skedde förstås på tågperrongen i Skövde, just där de hade pratats vid första gången.

SJ har låtit Sifo göra en undersökning om vilket färdmedel som passar bäst för flirt och kommit fram till att 40 procent anser att tåget är bäst för detta. På själva tåget är det i andraklasskupén som det flirtas mest, enligt SJ:s och Sifos undersökning.

– Det är lättare att börja prata med någon när man sitter på tåget och har tid, säger Magdalena.

Både Magdalena och Viktor har kommit i samspråk med och i viss mån lärt känna sina medresenärer tidigare.

De båda brukar skoja om att de borde skicka ett tackbrev till Trafikverket. Det var ju tack vare den dåliga rälsen som de båda träffades.

– Med pendling och förseningar kan vad som helst hända. Det kan föra med sig något trevligt också, konstaterar Magdalena.

Ryktet om deras tågromans nådde i alla fall SJ, som gav dem förstaklassbiljetter till valfritt resmål i Sverige. Det blev nattåget till Abisko, där Viktor och Magdalena fjällvandrade med sonen Arvid i bärsele på ryggen. De delar intresset för att vara i naturen.

I somras gifte de sig på Soldathemmet i Skövde, med efterföljande fest på officersmässen på P4.

– Det var varmt, men väldigt lyckat, säger Magdalena.

Arbetspendlingen har de båda fortsatt med.

– Jag har aldrig tyckt att det är jobbigt. Jag sover oftast, säger Viktor.

Magdalena bilpendlar numera till Vänersborg, men ser vissa fördelar med tågpendling.

– Man kan använda restiden till annat, säger hon.

Som att lära känna sin blivande make.