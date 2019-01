Under julen 2012 sände Sveriges television fem julgudstjänster, inspelade i Skara Domkyrka. Nu har man fått en ny förfrågan från SVT, och denna gång gäller det påskgudstjänster under 2020.

– Det stämmer, förfrågan inkom från Johannes Söderberg som är producent på Sveriges television under november förra året och vi kommer att ta ställning till den under januari, säger Per Larsson, som är tillförordnad domprost.

Totalt handlar det om fyra gudstjänster, långfredagens, påskdagens och två efterföljande söndagar som ska spelas in.

– Jag vill dock betona att vi måste överväga noga om det är genomförbart. Det är mycket förberedelsearbete och mycket planering. Det är också en lång process som kommer att påbörjas redan i år. Om det blir aktuellt och vi har resurserna till det.

Vad är din personliga uppfattning om en eventuell inspelning i Skara Domkyrka?

– Det vore roligt att göra det, men det är också mycket jobb, understryker Per Larsson.

Kyrkorådets ordförande, Fredrik Öhrberg, är positiv till SVT:s initiativ.

– När jag fick höra talas om det så var min första reaktion att det låter jätteintressant, jobba vidare på det.

– En av mina tankar när jag började i kyrkorådet var att marknadsföra kyrkan som plattform och en samlingsplats som är öppen för alla. Då är det här ju ett jättefint sätt att visa både kyrkokulturen och vår verksamhet, säger Fredrik Öhrberg.

Annons

Förra gången SVT spelade in i Skara domkyrka var när man 10–11 november 2012 filmade julbön, julotta, annandagens och påföljande söndags gudstjänster samt nyårsbönen. Då de fem programmen sändes hade de mycket goda tittarsiffror med närmare 1,5 miljoner tittare.

Läs reportaget från Domkyrkan 2012.