Italien, Belgien och Rumänien är länder där man har konstaterat en hög andel mässlingsfall i förhållande till folkmängden under det senaste året. Det har också konstaterats ett stort antal mässlingsfall i flera andra EU-länder, till exempel Tyskland och Storbritannien. Det visar statistik från enligt ECDC, European Centre for Disease prevention and Control. Foto: ECDC och TT