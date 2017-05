På fredag kväll är det dags igen för Come Together - en gränslös festival i Fornbyn. Arrangemanget är öppet för alla och handlar om att människor från olika kulturer ska mötas. Under kvällen bjuds det på allt från svensk folkmusik till syrisk dito.

Program för Come Together-festivalen På scenen kommer följande artister att uppträda: Staffan Åkerblom Band från Stora Ekeberg med musiker från Eritrea, Syrien, Pakistan och Kongo Fernando Alvarez, spanska tongångar Hjärtliga kören Ugarit, band från Syrien Rudi Jérôme, svensk folkmusik Elever från Music and production DJ Zafer

— Musik är ett gemensamt språk, säger Suzanne Mellville, som tog initiativet till festivalen förra året.

Då kom över 2 500 personer, betydligt fler än de 600 som Suzanne hoppats på.

— Jag hoppas att det kommer många i år också, säger hon och förklarar att festivalen inte har något inträde men att alla som vill kan skänka en slant.

Alla inkomna medel går till Hope Café, ett välgörenhetsprojekt som Suzanne driver tillsammans med brittiska Kerrie Moore. På kaféet i Aten, Grekland delas dagligen ut mat och kläder till behövande flyktingfamiljer.

— Jag och Kerrie träffades när vi var volontärer på Lesbos. När vi funderade på vad mer vi kunde göra för flyktingarna kom vi på idén med ett kafé där allt är gratis för flyktingar. Även om det inte har något ska de i alla fall kunna få ett mål mat, menar Suzanne.

Nu är verksamheten igång och varje vecka kommer 700 registrerade familjer till kaféet för att få matpaket som räcker för en vecka framåt.

— Vi är helt beroende av bidrag för att hålla igång verksamheten, förklarar Suzanne.

Och det är många som vill bidra till en lyckad festival. I år medverkar bland annat Music Factory. Där har det under våren hållits ett integrationsprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen och Jokarjo. Varje vecka har boende på Stora Ekeberg åkt in till Skara för att under musikpedagog Mattias Tells ledning lära sig spela och sjunga.

— Tanken är att deltagarna ska lyfta sig en nivå och vårt mål var att avsluta med en offentlig spelning. Come Together har varit framgångsrik i samma anda, säger Leif Carlsson, vd på Music Factory.

Till en början var det 17-18 eleverna, men i takt med att de förflyttats till andra boenden i landet, är det nu fem personer kvar i gruppen.

På fredagskvällen står de på scenen och framför en låt av gruppens sångare Tony Mwamba.

— Den handlar om en stark känsla kring vad som händer i världen och ett meddelande om fred, förklarar gitarristen Syed Muhammad Amir.

Hela gänget ser nu fram emot att få uppträda.

— Det är roligt med festival och vi vill få folk att trivas, säger Syed Muhammad Amir. Det är tråkigt att projektet är över.

— Ja, jag vill fortsätta att spela, inflikar Ngewa Abdulla, som lärt sig att spela piano.