Kyrkorna i Skara har även i år aktivt deltagit i insamlingar till Radiohjälpen för Världens barn. Navet för engagemanget är Kyrkornas Second Hand butik i Skara – Kyrkan Hjälper. Under lördagen samlades där in pengar i och utanför butiken. Dagskassan gick oavkortat till Världens Barn. Dessförinnan hade Equmeniakyrkan en trivselträff där kaffepengarna avsattes för Världens barn.

Nytt för i år var att Betania och Equmeniakyrkan Skara tillsammans hade bjudit in till en sångardag. 25 deltagare kom och körtränade hela lördagen under ledning av Miriam Gindemo. Kördagen avslutades med konsert och insamling i Missionskyrkan på lördag kvällen. Kyrkan var välfylld och kollekten för Värdens Barn slutade på 15 490 kronor.

Totalt har kyrkor i Skara hittills detta år samlat in 22 666 kronor till Radiohjälpen för Världens barn. Ett resultat till glädje för såväl givare som mottagare, skriver Equmeniakyrkan Skara i ett pressmeddelande.