Omkring hälften av de som arbetar sommarsäsongen är återvändare som gjorde ett riktigt bra jobb förra sommaren.

— Då får de garanterat sommarjobb nästa sommar, säger Elias Nelzén, HR-ansvarig på Skara sommarland.

Det gäller alla nöjesparker inom Parks and resorts, så om det passar geografiskt kan återvändare även få jobb på Gröna Lund, Kolmården och Furuvik. Även tidigare medarbetare där har möjligheten att arbeta på Skara sommarland.

Det innebär att minst 250 personer behöver nyrekryteras. Allt börjar med en digital ansökan, det är så alla ansökningar ska lämnas in.

I år har Skara sommarland fått in ungefär 1700 ansökningar, där ingår även återvändare. 1300 sökande är nya. Det är många ansökningar, men betydligt lägre än vad det var för några år sedan när konjunkturen var en annan. Då kunde det komma in så många som 4000 ansökningar.

Men söktrycket är fortfarande stort och det kan finnas flera anledningar. Att det är en rolig arbetsplats och personalaktiviteterna kan vara några av dem.

— Skara sommarland har verksamhet under elva veckor, förra året hade vi personalaktiviteter under sju av dem. Vi ställer höga krav på våra artister, men vi försöker också skapa en bra känsla för dem. Vi har alltid Fångarna på sommarland och förra året hade personalen förhäng innan Sommarland live. I slutet av säsongen är det stjärngala, då delar vi ut priser som sedan visas i vår Wall of fame, säger Elias Nelzén.

Att göra det lilla extra för personalen menar han är viktigt.

— Vi är inte närmast hemma och vi har inte de bästa och mest flexibla arbetstiderna, men en fördel vi har är att det är rolig arbetsplats. Vi försöker skapa roliga minnen för våra gäster, det kan vi också försöka göra för vår personal.

Just nu pågår rekryteringarna, men det är fortfarande inte för sent att söka säsongsarbete på nöjesparken.

— De pågår under hela våren, sista rekryteringarna förra året gjorde vi slutet av juni. Det är för att ibland hittar vi inte folk, sedan är det några som inte kommer, säger vd:n Janne Nilsson, som själv har säsongsarbetet på sommarlands camping på 1980-talet.