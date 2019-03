Stormvindar från brittiska öarna drar in – SMHI varnar för vindbyar på 21 m/s

Under torsdagen gick SMHI ut med flera varningar om stormbyar i södra Sverige. De hårda vindarna väntas dra in lagom till helgen.

Även tågtrafiken påverkas av stormbyarna och flera sträckor ställs in under fredagen.