Stora problem med skadegörelse vid Vingsjön

Vingsjöbadet har under många år haft problem med skadegörelse. Under våren likaså, där några förstört låset och kört in med Epa-traktorer, förstört grillplatsen och nu dragit upp bryggpålar.

– Vi är många som har koll, men det går inte att ha ständig koll, säger Anders Svärd.