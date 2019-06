Det började med ett larm om stöld under natten mellan tisdag och onsdag. En boende på hemmet ska ha blivit av med sina nycklar, och en summa pengar på omkring 500-600 kr, uppger stationsbefäl Per Larsson på polisregion Väst.

Under tisdagskvällen fick polisen först in ett larm om en boende som slog en av personalen på hemmet. Det uppstod inga allvarliga skador under bråket, en anmälan om misshandel har upprättats.

Två timmar senare, vid 21-tiden på kvällen, fick polisen in ett andra larm om två av de boende som börjat slåss med varandra, även där är en anmälan om misshandel upprättad.

Varför bråken utbrutit, eller anledningen till stölden var för polisen oklart.