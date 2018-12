Just som mörkret lagt sig var det hög tid att få upp julstämningen. Under söndagen gjordes det på bästa sätt vid Skövde Brukshundsklubb där det bjöds på flera aktiviteter att sysselsätta sig med under promenaden, såväl som pepparkakor och glögg att förtära vid mysig eldstäder.

Se bilderna från kvällen här under.