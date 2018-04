Utredningen är mycket omfattande och i åtalet tar åklagare upp elva punkter. Flera av dem innehåller åtskilliga fall av olika former av försök till möten.

Mannen har förutom otaliga sms, oväntade möten och skickat en bild på sig själv när han står vid hennes brevlåda.

Kort sagt kan man säga att åtalet beskriver en man som vägrar att ge upp och som gärna ser att de har ett förhållande.

Fallen

• Ofredande den 7 augusti 2017 och den 28 augusti 2017. Mannen har genom vad åklagaren kallar ett hänsynslöst beteende ofredat kvinnan genom att han vid upprepade tillfällen ringt, sms:at och skickat meddelanden på sociala medier till henne.

Han har också flera gånger sökt upp henne vid sin bostad i Götene. Detta trots att den utsatta förklarat för honom att hon inte vill att han kontaktar henne.

• Ofredande 28 augusti 2017. Den åtalade har ofredat Götenebon om att följa efter henne när hon körde till arbetet varefter han sagt till henne att han blivit arg av att höra henne och med hennes pojkvän i duschen kvällen innan.

Dessutom har han sagt att om mannen kommit ut skulle han ha dödat honom.

• Ofredande 25 december 2017. 37-åringen ofredat kvinnan genom att söka upp henne vid hennes bostad och säga till henne att han ville ha en andra chans, att han älskar henne samt att han inte kan leva utan henne.

• Olaga hot 1 januari 2018 och den 11 januari 2018. Mannen har hotat sitt offer genom att skicka ett meddelande till henne med en bild föreställandes en man med ett vapen samt texten "Baby...I'v got my eye on you".

Åklagaren anser att syftet var att framkalla allvarlig fruktan för hennes personliga säkerhet.

• Ofredande 1 januari 2018 och den 11 januari 2018. Den åtalade har ofredat kvinnan genom att han ringt omkring 150 telefonsamtal till henne, lämnat fyra röstmeddelanden samt skickat ett flertal kränkande meddelanden till henne.

• Ofredande 13 januari 2018. 37-åringen har ofredat henne genom att han väntat på henne utanför hennes bostad, skickat meddelanden till henne där han uppger att han ska komma och för en träff.

Och att det är kallt, men att han ska fortsätta vänta på henne utanför bostaden samt skickat en bild på sig själv Götenekvinnans brevlåda.

När hon senare på dagen anlände till hemmet har han fortfarande befunnit sig på platsen och sagt till henne att "han inte kan ge upp på henne", att han är vuxen och kan göra vad han vill.

Att han försöker vara snäll så hon ska inte tvinga honom att göra något dumt samt att han kommer att förstöra sitt liv för henne.

• Överträdelse av kontaktförbud. Mannen delgavs den 31 januari 2018 beslut om kontaktförbud. Beslutet innebar ett förbud för honom att till och med den 30 juli 2018 besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter henne.

Ändå har brutit mot kontaktförbudet genom att skicka ett meddelande kvinnan, vilket han uttrycker att han vet att han inte får kontakta henne, att han vill bjuda henne på middag, att han är rädd att hennes polisanmälan kan påverka hans framtid, att han vet att hon ska resa utomlands, samt att han fortfarande älskar henne men ska hålla sig undan framöver.

• Överträdelse av kontaktförbud 20 och 22 februari 2018. Ändå har 37-åringen brutit mot kontaktförbudet genom att skicka fyra meddelanden till henne. Det första om att han ville bjuda henne på middag och att han behövde prata med henne om hennes polisanmälan. Det andra om att hon skulle svara ja eller nej. Det tredje om att han förväntat sig att hon skulle vänta på honom vid receptionen på ett gym, att han letade efter henne på restaurangen

Och att han var ledsen över att hon inte accepterade hans inbjudan, att han ville prata om anmälan och be henne ta tillbaka en uppgift i denna för att det skulle påverka hans framtid. Det fjärde om att han vill träffa henne över en middag och att hon kan ta med sig en vän om hon känner sig osäker ensam.

• Överträdelse av kontaktförbud 24 februari. Mannen har brutit mot kontaktförbudet genom att söka upp kvinnan på hennes arbete och säga att han behövde prata med henne samt genom att senare samma dag vänta på henne utanför hennes bostad, följa efter henne och säga till henne att han behövde prata med henne.

• Överträdelse av kontaktförbud 7 mars 2018. 37-åringen har brutit mot kontaktförbudet genom att ropa på henne när de stött på varandra i en mataffär, varefter han sagt till henne att han behövde prata med henne om hennes vänner, samt lagt sin hand på hennes rygg.

Den åtalade förnekar brott i vissa delar och erkänner i andra. Nu åtalas han för bland annat för flera fall av stalkning, ofredande, olaga hot och brott mot kontaktförbudet.