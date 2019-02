Fighting-spel är en specifik genre inom dataspel där spelaren väljer bland olika karaktärer med olika förmågor för att sedan utmana varandra i slagsmål likt i en boxningsmatch.

– Det bästa med att göra det här evenemanget är att ge en plats för så många människor med samma passion att träffas och dela sin hobby med varandra. Stämningen är alltid på topp, det är aldrig några bråk och man träffar vänner för livet, säger arrangören Neophos.

Skövdespel

Ett av spelen som kommer att spelas under helgen är utvecklat i Skövde. Det heter Slap City och är skapat av Ludosity, ett av de äldsta spelbolagen i Skövde. I spelet kan man spela karaktärer från Ludositys olika spel som slåss mot varandra. Under söndagen öppnas dörrarna för att släppa in åskådare och erbjuda provspel.

Allmänheten kan komma och titta på finalerna i de olika spelen när de bästa spelarna gör upp. Det finns även möjlighet att prova på själv och att utmana kompisar samt att få lite tips och tricks från spelarna från turneringarna!

– Det här är ett väldigt roligt evenemang för Skövde som främjar spel som hobby. Fysiska platser och evenemang för att träffas och spela är något Spelstaden Skövde behöver mer av för spelintresserade ungdomar, säger Tau Petersson, destinationsutvecklare på Next Skövde.