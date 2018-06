I området Sprinten vid Vara konserthus byggs det nu för fullt. Där finns Lagmansgymnasiet och nya lokaler uppförs för att även gymnasiefriskolan Academy of music and business ska få plats. Planer på ny scenlokal, bostadsbyggande och att skapa förutsättningar för hotellverksamhet finns också.

Det är här som Sparbanken Skaraborg kommer in. Genom ett avtal med Vara kommun går nu banken via Sparbanksstiftelsen in som sponsor i projektet med 22 miljoner kronor. Pengarna går till att skapa en ny konsertlokal, Sparbanken Blackbox.

– Vi har utvecklat ett nytt proaktivt och strategiskt arbetssätt där vi inom styrelsen har tittat på projekt som ligger i linje med våra stadgar om att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur och på så sätt bidra till vårt verksamhetsområde. Vara kommuns satsning på projekt Sprinten med dess blackbox bidrar till tillväxt och utveckling för hela bankens område och ligger väl i linje med Sparbanksstiftelsens intentioner, säger Liselotte J Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Just namnet blackbox syftar på den nya lokalens speciella utformning: det är en flexibel form av scenrum, tomt och svartmålat där spelplatser och publikplacering kan ändras från uppsättning till uppsättning.

Fredrik Nelander, ordförande i kommunstyrelsen i Vara, är mycket glad över stödet:

– Det är väldigt positivt att en aktör som Sparbanken Skaraborg vill vara med och utveckla verksamheten inom Vara konserthus. Jag vill rikta ett stort tack från Vara kommun, inte bara för den ekonomiska gåvan utan också för att vi tillsammans nu ska arbeta med tillväxt och utveckling för bygdens bästa.

Rent konkret innebär satsningen att produktionskalkylen för den så kallade blackboxen går i hamn utan lån. Totalkostnaden beräknas till 85 miljoner kronor och Vara kommun har avsatt 63 miljoner. Nu går Sparbanksstiftelsen in med det belopp som saknats.