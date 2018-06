Möt världsturnerande flamencogitarrister, upplev en hyllningskonsert för nationalklenoden La Nilsson, låt dig förföras av romsk musik med eldig intensitet, lyssna på folk- och världsmusik i en klass för sig och se en passionerad teaterkonsert.

Stola Herrgård är först ut och öppnar portarna för publiken den 30 juni när New Tide Orquesta med komponisten Per Störby i ledningen bjuder på konsert. New Tide Orquesta har genom åren skapat en udda stil och ett unikt sound genom att mixa modern kammarmusik, barock, folklig minimalism, fri improvisation och new tango i en intensiv dynamik.

Klassiskt på Stora Bryne

Duon Pianobasso framför klassisk musik på ett lågmält och intimt sätt på Stora Bryne den 7 juli, med en klangbild som för tankarna till Jan Johanssons inspelningar. Stillsam kör- och orkestermusik har arrangerats om för piano och kontrabas i stycken av bland andra Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré och Edvard Grieg.

Musik från Andalusien på Kollängen



Foto: Joachim Sjöqvist

Kollängens tingshus står värd för ett virtuost möte mellan flamenco och romsk musik den 17 juli. Kvällen inleds med ett virrvarr av makalöst vackra melodier och med en nästan hårresande virtuositet möts Robi Svärd som hyllas världen över för sitt bländande gitarrspel, och Afra Rubino i en helt nybildad flamencogitarrduo. Med melodierna i centrum och en stor dos sväng tas lyssnaren med på en resa genom Andalusien. Kvällen fortsätter med Trayo, en grupp som med hjärta, smärta och hög intensitet förmedlar den romska musiken med låtar från Balkan och Östeuropa.

Annons

Bigit Nilsson 100 år

Birgit ”La” Nilsson skulle fyllt 100 år i år, och vad passar bättre än en hyllningskonsert? Åsa Nordgren, sopran och Per-Anders Hedlund, basbaryton framför tillsammans med konsertpianisten Tommy Karlsson arior och duetter från hennes mest älskade operor av Mozart, Wagner och Puccini. Konsert äger rum den 1 augusti i smedjan vid Hellekis säteri.

En annan bild av Selma

Selmas samlade vrede är en teaterkonsert där text och musik spelar likvärdiga roller. Görel Crona och Duo Cantilena, bestående av Anna BomanHald - flöjt och Sabina Agnas - gitarr, bygger broar mellan ord och musik för att förstärka historien om den måmedvetna Selma.

På Stola Herrgård den 6 augusti får vi möta en annan bild än den vi oftast förknippar med ”sagotanten” Selma Lagerlöf -barnet, tonårsflickan och studenten som är beredd att göra avkall på ALLT för att få skriva. Vi får uppleva Selmas passioner och besvikelser och får följa hennes kamp för kvinnors rättigheter. Vi får följa hennes frustration och vrede mot de patriarkala ”diktarbröderna” som förminskar och förlöjligar henne i sina recensioner, men ocksåuppleva Selmas revansch; den första kvinnan som får Nobelpriset och som blir invald i Svenska Akademien