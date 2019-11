Anna Hedelius arbetar som teaterrecensent i SVT:s Kulturnyheterna, och som frilansskribent. Göran Willis är dokumentärfilmare och författare och har gjort över 100 avsnitt av tv-serien K-märkt och ett tiotal böcker med K-märkt tema.

Under drygt två år har de arbetat tillsammans för att samla in berättelser, arkitekturhistoria och spännande anekdoter från hela Sveriges teaterhus. Tillsammans har de sökt sig bakom scenen, in i skräpiga bakutrymmen och försökt hitta teaterhusens själ. De har läst på om varje teaterhus historia, letat rätt på gamla bilder och tagit nya, träffat människor som brinner för teater och ett och annat teaterspöke.

– Den äldsta teatern som presenteras i boken är Mariestads teater, invigd 1843, yngst Playhouse i Stockholm, invigd 9 september 2015, berättar paret i ett pressmeddelande.

Under onsdagskvällen på museet i Skara kommer de att visa bilder och berätta om både arkitekturen och historien kring de olika teaterhusen och förstås dela med sig av de spännande, kanske mer okända berättelserna om det som sker bakom ridån. Extra fokus lägger de på de lokala teaterhusen i Skövde, Mariestad och Tidaholm.