Domkyrkoförsamlingen har släppt sitt program för sommaren och bland punkterna finns flera spännande inslag. Under tisdagskvällarna 27 juni -15 augusti klockan 18.30 kommer det att bjudas på musik av olika slag. "Musik i sommarkväll", "Musikal och visa" och "Brasstoner under valven" är några av temana. En annan musikalisk höjdpunkt är konsert med Naturtrumpetsensemblekursen under Pierre Thorvalds ledning, klockan 22.00 den 18 augusti. Kvällen är en del i festivalen Valle baroque - sinnenas festival som pågår mellan 16-20 augusti. På repertoaren då står kyrklig musik från 1600- och 1700-talet.

På programmet finns också fyra pilgrimsvandringar vid planteringen, under Per Larsson och Helena Långström Schöns ledning. Det kommer också att hållas guidade visningar av Domkyrkan på måndagar, torsdagar och söndagar. Dessutom hålls barnguidningen "Kyrkråttan städar" för barn mellan 4 och 6 år på måndagar och onsdagar klockan 10 vecka 25-30. Samma veckor finns också, för de lite äldre barnen mellan 7-12 år, guidningen "En gammal byggnad full av skatter" på tisdagar och torsdagar klockan 10. I programmet kan man också bland annat hitta information om sommarens öppettider för diakonihuset Planeten.