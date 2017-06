Under torsdag eftermiddag kommer regn och skurar söderifrån men från och med fredagen och framåt ser det ovisst ut.

– Det är ett lågtryck som närmar sig söderifrån och lågtrycksbanorna är lite osäkra men det ser ut som att de kan passera under fredagen. Det kan komma lite skurar under fredagen och kan klarna upp under lördagen, säger Marie Staerk från SMHI.

Om lågtrycksbanorna passerar kan det bli sol i helgen.

– Vi går in i en ganska osäker period allmänt, det är ganska mycket regn och skurar som passerar av och till. Vi har inte någon direkt värme i prognosen, vi kan närma oss 20 graders-sträcket men det blir inte varmare än så, säger Marie Staerk.