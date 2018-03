Den 14-åriga My från Götene försvann under söndagen och anmäldes försvunnen dagen efter. På tisdagen kopplades försvarsmakten in i sökandet och under fredagen blev även Missing people en del av sökinsatsen.

– Vi genomför idag ett sök på uppdrag av polisen. Vi kommer att söka igenom fyra ganska stora områden där polisen tidigare har varit men inte letat tillräckligt, säger Sara Hellgren som är operativ chef för sökinsatsen.

Ett femtiotal personer befinner sig just nu i området kring Kinne-Kleva och sökinsatsen förväntas hålla på så länge det är dagsljus.

– Det kommer att ansluta fler folk under dagen. Det är en liten ort och det är säkert många som känner My. Vi kommer att vara många som söker efter My idag, säger Sara Hellgren.