Det var vid 03.15-tiden under natten till lördagen som ett väktarbolag upptäckte att en tjuv försökte ta sig in i ett gatukök i Skara. Polisen kallades in och kunde via en övervakningskamera se hur en person gick runt inne i lokalen.

– Man såg hur en person rörde sig inne i lokalen. När vi kom fram var en lucka uppbruten men personen var inte längre kvar på platsen, säger Christer Fuxborg och berättar vad tjuven fick med sig från gatuköket:

– Godisklubbor, men jag vet inte vilken mängd det handlar om. Enligt de initiala uppgifterna verkar det inte som att något annat är stulet, säger han.

Polisen har skrivit en anmälan om stöld genom inbrott. Det finns i nuläget ingen misstänkt.