Coop-kunder har under den senaste veckan fått sms-meddelande om att de vunnit priser när varuhuskedjan firar födelsedag: "Vi har födelsedag! Stora priser idag till utvalda kunder!" Därefter listas tre vinnare varav kunden är den andra och man uppmanas klicka på en länk för att se var vinsterna kan hämtas.

På Coop Extra i Skövde har man via sin Facebook-sida, gått ut med en varning till kunderna om att det är bluff och att man inte ska klicka på någon länk och omedelbart radera meddelandet.

– Vi upptäckte det när ett antal kunder kom in i butiken och undrade vad det var för priser, säger Lennart Ek, som är butikschef på Coop Extra i Skövde.

– De kunder som kommer in förstår snabbt vad det är som har hänt, och alla tycker det är för jäkligt.

Coop skickar aldrig ut erbjudanden via sms, utan allt sköts via mail till kunden som därefter får logga in på sitt konto på Coops hemsida för att se vilka erbjudanden som finns.

– Det är tyvärr så att det är de med lite mindre datorvana som drabbas mest av sådana här bedrägerier, säger Lennart EK, som uppmanar alla att vara uppmärksamma på ovanliga erbjudanden och meddelanden.

Nu fyller ni inte år just nu, men hur gör ni när ni verkligen firar födelsedag?

– Vi brukar fira jämna fem- och tioårsdagar här i butiken. Då använder vi våra vanliga kanaler och annonserar i lokalmedia, säger Lennart Ek och betonar än en gång vikten av att aldrig klicka på länkar i mystiska SMS-meddelanden.

Även på Coops hemsida varnas för bluffmeddelanden: "Det cirkulerar för närvarande flera olika typer av bluff-mejl och bluff-sms med Coop eller MedMera Bank som avsändare. Detta kommer inte från oss, det är inte vi som står bakom. Klicka inte på länkar eller lämna ut personliga uppgifter till okända."

– Vi vet inte hur många som drabbats. Vi har inte haft några intrång i våra kundregister, utan de som skickar de här sms:en måste ha kommit över adressuppgifter på något annat sätt, säger Ann Persson, som är pressekreterare på Coop.

Vad händer om man klickar på länken i meddelandet?

– Det vet jag inte för jag har inte provat, och jag vill verkligen avråda alla från att klicka på några länkar i misstänkta meddelanden och inte heller lämna ut några personliga uppgifter.

– Vi kan inte göra något åt det här, men om det försvunnit poäng på någons konto ska man polisanmäla, säger Ann Persson avslutningsvis.