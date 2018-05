Gruppen upplever just nu en enorm revival med utsålda konserter över hela världen.

I år besöker Smokie inte mindre än 19 länder på tre kontinenter. Nyligen spelade de i Danmark, Norge, Skottland samt Irland – totalt utsålt i samtliga länder.

Många har ljuva minnen till låtar som ”Needles And Pins”, ”Lay Back In The Arms Of Someone”, ”Living Next Door To Alice”, ”Oh Carol” och ”Stumblin’ In” men även en yngre publik tilltalas av och upptäcker Smokies musik.

Smokie har haft över 13 topp-20-placeringar på hitlistorna runt om i världen, låtar som har sålt över 20 miljoner skivor över hela världen.

Detta är en enda stor sprakande, retrofest där de svenska fansen givetvis får höra alla de klassiska hitlåtarna.