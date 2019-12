Under måndagskvällen övergår duggregnet till lite mer ihållande regn i Skaraborg och norra Småland. (Jönköpingsområdet och Höglandet.)

– Ännu senare under kvällen och natten kommer kalluft att tränga ned från nordost, från Värmland. Först i Skaraborg och senare i Jönköpingstrakten, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Det betyder att det ihållande regnet övergår till snö.

– Sedan klarnar det upp och då kommer ishalkan som kan slå till ganska plötsligt,

Vägbanor och gångbanor kommer bli väldigt hala. SMHI har gått ut med en klass ett-varning, men om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med tre millimeter eller mer kommer varningen att uppdateras till en högre varningsklass.

– Temperaturen kommer att ligga under nollgradigt under natten. Under tisdagen pendlar det kring nollgradigt.

Hur blir det i morgontrafiken?

– Då har förhoppningsvis halkbekämpningen dämpat halkan men på små vägar kan det vara bra att ta det extra lugnt.

Alexandra Ohlsson säger att tisdagen bjuder på fläckvis halka.

– Det är en hel del lokala variationer. Det blir fortsatt kallt på vägbanorna men solen kan nog tina upp isen på vissa sträckor.

Även nedåt Värnamotrakten och södra Småland kan det bli fläckvis halka under sena natten och tisdagen. Men vi har ingen halkvarning i detta området, enligt Alexandra Ohlsson.

– Den är dock inte lika utbredd som längre norrut.