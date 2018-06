För fem år sedan fyllde Ingvar Svensson 80 år men tyckte inte då att det var något särskilt att fira. Istället bestämde han sig för att arrangera en sommarkonsert hemma på vändplanen i Hangelösa.

– Jag var och lyssnade på Jimmy Paulsson och Anders Djup. Efteråt frågade jag om de inte hade lust att spela lite hemma hos mig och det ville dem, säger Ingvar Svensson.

Ingvar Svensson betalde ett par tusenlappar till de båda musikerna och bjöd in folk från bygden. Första konserten blev en succé och sedan dess har första fredagen i juli varit vigd åt musik på Jönsegården.

– Den stora frågan har alltid varit om det kommer att bli regn eller sol. Men vi har haft tur med vädret varje år. Görel ser till att det blir det.

Görel var Ingvar Svenssons fru som gick bort i november för snart sex år sedan. De sista två veckorna av hennes liv bodde både hon och Ingvar på Hospice Gabriel i Lidköping. En plats som drivs av en stiftelse med samma namn och som har som ändamål att erbjuda specialiserad palliativ vård.

– Alla intäkter från konserten går oavkortat till Hospice Gabriel. Det är ett sätt för mig att ge tillbaka. De gör ett fantastik jobb, säger Ingvar Svensson.

De tidigare konserterna har tillsammans resulterat i totalt 170 000 kronor till Hospice Gabriel. Förhoppningen är att man efter sommarkonserten ska landa på en totalsumma på över 200 000 kronor.

Annons

– Rekordåret 2016 fick vi in 54 000 kronor. Så hur mycket över 200 000 kronor låter jag vara osagt.

LÄS MER: Gåvoregn över en solig konsert

Det var dock inte självklart att det skulle bli ytterligare en musikkväll på Jönsegården i år. Ingvar var inställd på att sluta. Det är mycket att fixa och många att be om hjälp. Slumpen såg till att det blev en femte konsert.

– Jag åkte in till Skara och såg hur folk promenerade in på museet. Det visade sig att TS-bandet spelade till förmån för just Hospice Gabriel. En av medlemmarna i bandet hade hört talas om mig och frågade om inte de kunde få spela. Jag kunde inte säga nej.

Så den 6 juli blir det sommarkonsert igen. För musiken står det Skarabördiga TS-bandet bestående av Göran Berg, Tomas Storm, Sten Löfvendahl och Staffan Hendén.

– Vi kände att vi ville göra något annat än att bara spela på fester och liknande. Sen känns det bra att kunna bidra, säger Göran Bard som tillsammans med bandet ställer upp gratis.