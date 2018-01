Hadia var 14 år när hon tillfångatogs med sin familj i Irak under IS frammarsch, berättar SVT. Tre år senare har det nu kommit livstecken från flickan - och ett krav på lösensumma.

Lösensumman från dem man med koppling till IS som har flickan är på 15 500 dollar, enligt SVT. Tjejen ska ha sålts sex gånger under de gångna tre åren sedan hon tillfångatogs.

En familj i Skövde är förtvivlad över kravet på betalning för deras släkting. Uppgifter finns nu också om att även Hadias lillebror ska vara till salu.

— Det är 2017 och människor säljs och köps, säger en familjemedlem i Skövde till SVT.

Familjen tillhör folkgruppen yazidier, som är en av IS hatad grupp. Över 10 000 yazidier tillfångatogs under en militär kampanj av IS i Irak 2014 och enligt SVT saknas fortfarande 3 500 av dessa.