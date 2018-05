En förväntansfull publik bänkade sig, för att än gång få njuta av storbandets välljudande toner. Ordf. Åke Eriksson hälsade välkommen och överlämnade ordet till saxofonisten och orkesterledaren PerOlof Clifford Johansson. Efter en kort presentation slog han igång bandet för öppningsnumret.

Efter öppningsnumret,”On the sunny side of the street” kom HotLips in på scenen och tryckte igång “Say a little Prayer” en låt som Dionne Warwick hade stora framgångar med i slutet av 60-talet. Med tanke på årstiden, var “April in Paris” ett bra val på reportoaren. “En tuff brud i lyxförpackning” var en hyllning till Lill-Babs där tjejerna i HotLips var ordentligt glitterklädda. PO fick förtroendet till solosång i “It had better bee to night”.

I andra avdelningen kom HotLips in, klädda för riktigt busväder och sjöng “It´s raining Men”. Det var bra tryck i den låten, men det regnade inte varken ute eller inne. Det är Weather Girls stora hit från början av 80-talet. Vi fick också njuta av “Sweet Georgia Brown”, en klassisk storbandslåt. Slutnumret blev “Booge Woogey Buggle Boy” en låt som Andrews Sisters gjorde känd.

Applåder, visslingar, rop och golvstamp talade om för storbandet att det var dags för extranummer. Första extranumret blev “Never let it go”, Afro- Dites bidrag till Melodifestivalen 2002. Sista numret för kvällen blev “Hot Stuff” och nu blev det allsång. Det gällde för publiken att sjunga “hotlips” varje gång HotLips sjöng “Hot Stuff” och så högt att vi överröstade tjejerna. Hängde ni med? Donna Summer hade här en jättehit i slutet av 70-talet.

Skövde Storband och HotLips klompleterar varandra. Musikerna får ut det bästa ur sina instrument och tjejernas röster höjer lyssnandet till ytterligare en nivå. Det är kul att de bjuder på lite scenshow också. PO:s snack mellan numren är en stämningshöjare.

Åke Eriksson tackade de medverkande för en skön konsertkväll och på en direkt fråga, fick han ett rungande bifall. Frågan löd: ska Skövde Storband och HotLips komma tillbaka nästa år?