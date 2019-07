Unga spelare och Skövde HF går hand i hand. Med vision 2022 i sikte, där klubben bland annat ska ha minst 60 % av A-truppen bestående av egna produkter, har flera egna talanger plockats upp denna sommar.

Tidigare denna månad har Ida Eriksson och Fanny Elovsson flyttats upp.

Nu kommer nästa.

Klubben meddelar via Facebook att Isa Franzén även flyttas upp till A-laget och stärker laget på M6.

– Isa har utvecklats mycket under sista säsongen och därför får hon nu chansen i att fortsätta utvecklas i elitlaget och SHE, säger Skövde HF:s tränare Rasmus Poulsen via klubbens Facebook-sida.

– Isa har dessutom redan under förra säsongen både tränat och spelat med laget så detta blir ett naturligt steg. Hon är en annan spelartyp än våra andra M6. Hennes styrka ligger i att spärra/blocka motståndarnas försvarare för att skapa ytor till sina medspelare.

I och med Franzén är truppen för kommande säsong klar, meddelar Poulsen samtidigt. Skövde HF har nu 19 spelare som kommer att starta försäsongsträningen inför SHE den 22 juli.

– Jag har valt att fortsätta min utveckling i Skövde HF för att jag känner mig trygg i träningsmiljön, säger Franzén.

– Klubben har gett mig goda möjligheter att utvecklas sedan jag kom hit säsongen 16/17 och jag vet därför att Skövde HF kommer att kunna erbjuda mig den träning som jag behöver för att bli så bra som möjligt. Samtidigt får jag spela med ett lag som jag trivs i och jag ser fram emot säsongen och att vara en del av vision 2022.