Försäsongen är i full gång för Skövde AIK. Med runt en månads träning i benen är spelarna på rätt väg. Därtill har de två första träningsmatcherna för försäsongen spelats, med 3–1-seger mot Skoftebyn och 2–2 mot Trollhättan.

En av spelarna som gjort mål i båda matcherna är mittfältaren Gani Gërxhaliu.

– Det har varit bra. Skönt att komma igång, känna på bollen i match. Så det har varit skönt. Vi försöker få ihop det med laget och nya tränaren. Så det känns bra.

Ja, nya namn in och gamla namn ut är ju en del av försäsongen. Ut har bland annat viktiga spelare som Gustav Granath och Bilos Yonakhir gått, den ena till Degerfors IF och den andra till Carlstad United. Samtidigt har spelare som Amer Ibrahimović, Adam Wolak och Mikael Mörk kommit in och Stefan Strind anställts som tränare.

"Är tydlig med hur det ska gå till"

Gërxhaliu tycker att utvecklingen går mot rätt håll för ett lag i ombyggnad.

– Vi försöker få ihop det. Det blir så när det kommer lite nya spelare. Men det har känts bra. Den nya tränaren är tydlig med han vill.

På vilket sätt är han tydlig och vad är det han vill?

– Han vill mycket framåt och är tydlig med hur det ska gå till. "Så här är försvarsspelet, så här är anfallsspelet". Och sedan kör vi lite hårdare nu under försäsongen, jämfört med förra säsongen. Förr var det bara fotboll, fotboll... Då kunde man slita ut kroppen. Strind är noga med att kroppen ska må bra hela tiden. Så det har varit ett bra upplägg, med fys på måndag och rätt hårda fotbollspass också. Och det ger resultat på matcherna.

Och på spelarsidan. Hur ser du på läget i laget?

– Det känns bra. Det är bra stämning. Det är känslan jag får. Vi har ju tappat Gustav och Bilos, så klart. Men vi har fått in Adam (Wolak) och han tror jag blir jätteviktig i år. En rätt hård spelare som springer jättemycket och vågar gå framåt. Han har varit riktigt bra, vilket man ser både på träningar och matcher. Och så har vi fått in (Mikael) Mörk. Han har också varit bra som anfallare.

Du nämner Mikael som en av de som kan bli viktiga i år. Vad tillför han?

– Han är smart. Han läser av spelet och han gör det inte för svårt för sig själv. Han är bra, gör det tydligt och det är enkelt att spela med han. Spelar du upp bollen till honom så får du den i bra ytor. Så att han gör det enkelt och är smart. Det tror jag är hans styrkor.

– Det kan väl stämma, kommenterar Mörk själv.

– Är väl svårt att prata om sig själv så. Men jag tycker väl att jag har ganska bra spelförståelse. Och nu i början försöker man väl kanske göra det lite enkelt.

"En omställning"

Som nämnt är Mörk en av de nya spelarna inför kommande säsong. Efter 19 mål för Ardala i division 4 blev 25-åringen klubbens första värvning för året då han skrev på för Skövde AIK i division 1.

Bara det en omställning genom att hoppa upp flera divisioner, samtidigt som han ska svetsas in i ett nytt lag och en ny omgivning. Men Mörk tycker att det så här långt har gått bra, samtidigt som facit under dessa två träningsmatcher även indikerar att det gör så på planen.

Precis som Gërxhaliu har även han gjort ett mål per match.

– Det känns ju så klart bra. Det är alltid kul att göra mål. Det har ju varit en omställning nu med träning och allt, så det är kul att få komma igång med matcherna igen, säger Mörk som ändå tycker sig ha mer att ge.

– Det är klart att det känns ovant. Det är ju ett tag sedan man spelade. Vi var ju klara med säsongen redan i oktober med Ardala. Så det har väl känts sådär. Hoppas att det blir bättre.